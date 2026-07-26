Wildberries видалив тег “Все для СВО”, але продовжив продавати військове спорядження

Російський маркетплейс Wildberries після серії ударів українських безпілотників по своїх логістичних центрах видалив тег «Все для СВО», за яким раніше можна було знайти понад 200 тисяч товарів. Водночас продукція військового призначення залишилася у продажу в інших категоріях.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Тепер після введення запиту «Все для СВО» на сайті або в застосунку Wildberries з’являється повідомлення про відсутність відповідних товарів.

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Однак бронежилети та захисні шоломи досі доступні у розділі «Спорт», FPV-дрони та комплектовання — у категорії телевізійної, аудіо-, фото- і відеотехніки. За запитами «СВО товари» або «Комплект для СВО» також можна знайти військові аптечки, рації, рюкзаки, шеврони та прапори.

Під удари потрапили склади по всій Росії

За даними видання, від 18 липня українські сили атакували щонайменше десять логістичних центрів Wildberries. Серед уражених об’єктів називали склади в Електросталі, Котовську, Коледіно, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та окупованому Сімферополі.

У ширшому підрахунку серія ударів по об’єктах найбільшої в Росії платформи електронної комерції триває від 17 липня. Серед уражених міст — Електросталь, Котовськ, Краснодар, Невинномиськ, Воронеж, Санкт-Петербург, Сімферополь та Єкатеринбург.

За один тиждень було пошкоджено або виведено з ладу понад 1,15 млн квадратних метрів складських площ, що становить понад 20% усієї мережі Wildberries. Збитки від втрати товарних запасів оцінюють у мільярди рублів.

Водночас «Коммерсант» наводив інший підрахунок: за тиждень під удари потрапило близько 10% логістичних потужностей компанії. У Wildberries визнавали, що пошкоджені об’єкти потребуватимуть повного відновлення.

Учасники ринку оцінювали будівництво аналогічних складських площ без урахування обладнання у 35,5 млрд рублів.

Зеленський заявив про постачання для російської армії

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що уражені склади використовувалися для забезпечення російської армії комплектованнями для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням.

Засновниця Wildberries Тетяна Кім назвала удари по об’єктах компанії «актом міжнародного тероризму». Аналогічну оцінку надали у Слідчому комітеті Росії.

Водночас Der Spiegel зазначав, що Росія сама регулярно атакує сортувальні центри українських компаній «Укрпошта» та «Нова пошта», пояснюючи удари нібито постачанням через них компонентів озброєння та іншого забезпечення для ЗСУ.

Навіть деякі російські провоєнні канали називали удари по складах Wildberries «логічною медійною відповіддю» на атаки Росії по відділеннях «Нової пошти».