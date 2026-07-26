У Києві та регіонах знову вимагали повернути Федорова в Міноборони

У Києві та низці українських міст 25 липня відбулися десяті мирні акції проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники вимагали повернути його та його команду до Міноборони, а також критикували призначення Віталія Кіма очільником Міністерства у справах ветеранів.

Про це йдеться у репортажі Суспільного.

Протести за повернення Федорова охопили Київ і ще дев’ять міст України / Фото: Суспільне

У Києві зібралися понад 500 людей

У столиці учасники почали збиратися о 19:00 у сквері біля театру імені Івана Франка. Спочатку на акцію прийшли менш як сто людей, однак згодом, за оцінкою кореспондента, кількість протестувальників перевищила 500.

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Люди скандували гасла на підтримку Федорова та нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, закликали депутатів повернутися до роботи й наголошували, що під час війни кадрові рішення у сфері оборони не можуть залишатися без реакції суспільства.

Учасники акції пояснювали, що пов’язують із Федоровим продовження реформ у Міністерстві оборони, розвиток технологій, боротьбу з корупцією та зміни в системі мобілізації. Вони заявили, що планують виходити на протести й надалі, доки влада не відреагує на їхні вимоги.

Акції відбулися у регіонах

У Миколаєві протестувальники також вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони та дати його команді більше часу для реалізації реформ. Окремо учасники виступили проти призначення колишнього голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма міністром у справах ветеранів, заявивши, що цю посаду має обіймати людина з відповідним досвідом.

У Дніпрі учасники наголошували, що вважають звільнення Федорова необґрунтованим, і заявляли про готовність продовжувати акції до перегляду рішення.

У Львові протест оголосили безстроковим. Учасники планують щодня збиратися на проспекті Свободи та вимагають від президента подати до Верховної Ради кандидатури міністра оборони, міністра закордонних справ і голови СБУ, а від парламенту — розглянути їх.

У Харкові на плакатах з’явилося гасло «Один Михайло є — тепер потрібен другий». Учасники пояснювали, що мають на увазі тандем Михайла Федорова та Михайла Драпатого.

Подібні акції 25 липня також відбулися у Черкасах, Хмельницькому, Івано-Франківську та Ужгороді.

Що передувало протестам

15 липня Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Після цього у Києві та інших містах почалися щоденні акції з вимогою повернути його до Міноборони.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що запропонував Федорову іншу посаду у владі, пов’язану з військовими інноваціями та технологічним напрямом. 16 липня виконання обов’язків міністра оборони було покладено на Євгенія Хмару.