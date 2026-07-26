        Події

        Росіяни вдарили “Бандероллю” по Харкову: загинула людина, серед постраждалих — двоє дітей (ОНОВЛЕНО)

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 09:30
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожого удару по приватному житловому будинку загинула одна людина. Ще троє людей дістали поранення, серед постраждалих — дитина.

        Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За словами Терехова, спочатку у районі зафіксували падіння російського безпілотника типу «Шахед» на відкритій території. У тому випадку обійшлося без постраждалих.

        Реклама
        Реклама

        Згодом у Слобідському районі зафіксували влучання «Бандеролі». Удар припав по приватному житловому будинку.

        Станом на 9:21 Терехов повідомив про одного загиблого та трьох поранених. Серед постраждалих є дитина.

        Синєгубов уточнив, що серед поранених — 10-річний хлопчик. Ще одній людині знадобилася допомога лікарів.

        Внаслідок удару приватний будинок зруйновано. На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші профільні служби.

        ОНОВЛЕНО 9:35
        Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Слобідському районі зросла до п’яти, серед них — двоє дітей. Водночас Терехов уточнив, що загалом поранено вже шістьох людей, а внаслідок атаки пошкоджено понад десять приватних житлових будинків. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov