У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожого удару по приватному житловому будинку загинула одна людина. Ще троє людей дістали поранення, серед постраждалих — дитина.
Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Терехова, спочатку у районі зафіксували падіння російського безпілотника типу «Шахед» на відкритій території. У тому випадку обійшлося без постраждалих.
Згодом у Слобідському районі зафіксували влучання «Бандеролі». Удар припав по приватному житловому будинку.
Станом на 9:21 Терехов повідомив про одного загиблого та трьох поранених. Серед постраждалих є дитина.
Синєгубов уточнив, що серед поранених — 10-річний хлопчик. Ще одній людині знадобилася допомога лікарів.
Внаслідок удару приватний будинок зруйновано. На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші профільні служби.
ОНОВЛЕНО 9:35
Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Слобідському районі зросла до п’яти, серед них — двоє дітей. Водночас Терехов уточнив, що загалом поранено вже шістьох людей, а внаслідок атаки пошкоджено понад десять приватних житлових будинків. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.