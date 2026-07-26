Втрати Росії за добу: 1440 військових, дев’ять танків і 70 артсистем

За минулу добу Сили оборони ліквідували та поранили близько 1440 російських військових, а загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 438 990 осіб. На фронті протягом доби зафіксували 258 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 липня.

Українські військові також знешкодили дев’ять російських танків, вісім бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.

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Крім того, окупанти втратили одну крилату ракету, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1450 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також три одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати Росії від 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять:

12 217 танків;

25 019 бойових броньованих машин;

46 794 артилерійські системи;

1969 РСЗВ;

1518 засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2031 наземний робототехнічний комплекс;

428 286 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

4944 крилаті ракети;

34 кораблі та катери;

два підводні човни;

125 811 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4465 одиниць спеціальної техніки.

Найгарячіші напрямки фронту

Найбільше атак минулої доби російські війська здійснили на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили там 46 штурмів у районах Шахового, Софіївки, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та в напрямку низки інших населених пунктів.

На Костянтинівському напрямку окупанти провели 29 атак, на Гуляйпільському — 25, на Слов’янському — 21.

Ще 12 атак зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, десять — на Лиманському, три — на Олександрівському, по дві — на Краматорському та Оріхівському напрямках. На Куп’янському напрямку відбулася одна атака.

Протягом доби російська армія завдала двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувала чотири ракети та скинула 225 керованих авіабомб. Також ворог використав 9623 дрони-камікадзе та здійснив 3137 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління безпілотниками, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та ще один важливий об’єкт окупантів.