Росіяни вдарили по Запоріжжю трьома КАБами: загинула жінка, є поранені діти

Російські війська вдень атакували Запоріжжя трьома керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загинула жінка, ще десятеро людей зазнали поранень, серед них троє дітей.

Про це повідомили у ДСНС та Національній поліції України.

Одна з керованих авіабомб влучила по промисловому підприємству. Через удари виникли руйнування, а вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

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Під час розбору завалів рятувальники деблокували жінку. Медики намагалися її реанімувати, однак урятувати постраждалу не вдалося.

За останніми даними ДСНС, поранень зазнали десятеро людей, серед яких троє дітей. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Психологи ДСНС надали підтримку п’ятьом людям.

Наслідки атаки на Запоріжжя 25 липня 2026 / Фото: Запорізька ОВА, ДСНС

Пожежі, що виникли після влучань, ліквідували.

На місцях ударів працюють парамедики поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та інші екстрені служби.