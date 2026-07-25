Атака на Тюменський НПЗ зірвала святкування 440-річчя міста

На території Тюменського нафтопереробного заводу після атаки безпілотника виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше два вибухи, роботу ППО та дим над підприємством.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на губернатора Тюменської області Олександра Моора та місцевих жителів.

За словами Моора, безпілотник упав на території Тюменського НПЗ, після чого сталося загоряння. На місці працюють екстрені служби.

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Підписники ASTRA з Тюмені розповіли щонайменше про два вибухи та звуки роботи протиповітряної оборони. Над територією заводу було видно дим.

Водночас один із помітних у районі НПЗ стовпів диму міг іти від факела, призначеного для контрольованого спалювання горючих газів.

Один із підписників ASTRA також заявив про повторне влучання по підприємству. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Через атаку безпілотників у Тюмені перервали святкування 440-річчя міста. За даними місцевих медіа, на офіційній сторінці міської адміністрації у VK припинилася пряма трансляція урочистостей.

Тюменський НПЗ розташований у промисловій зоні міста поблизу мікрорайону Антипіно. Підприємство є одним із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії та може переробляти близько 8 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє дизельне пальне стандарту Євро-5, стабільний газовий бензин, нафтовий кокс, бітум і мазут.

Раніше підприємство називалося Антипінським НПЗ. У травні 2021 року після банкрутства його придбала компанія «Рі-інвест», після чого завод перейменували на Тюменський НПЗ.

За даними ASTRA, підприємство вже атакували 20 червня 2026 року та у жовтні 2025 року.