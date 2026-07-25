У Запоріжжі після атаки БпЛА спалахнула масштабна пожежа

У Запоріжжі внаслідок ударів російських безпілотників поранення отримав 63-річний чоловік. Після атаки спалахнула пожежа у двоповерховому торговельному об’єкті, крамницях і павільйонах.

Про це повідомили в ДСНС та керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок російського удару було пошкоджено приміщення торговельного центру. На місці влучання загорілися товари та будівлі.

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За даними ДСНС, вогонь охопив двоповерховий торговельний об’єкт, крамниці та павільйони на загальній площі 900 квадратних метрів.

Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджені сусідні будівлі.

Поранення отримав 63-річний чоловік.

Російський удар по Запоріжжю пошкодив крамниці та павільйони / Фото: ДСНС, Запорізька ОВА

Попри постійну загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці працювали всі екстрені служби.