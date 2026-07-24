        Події

        Ракетний удар по Київщині забрав життя 10 людей: ДСНС завершила рятувальні роботи

        Галина Шподарева
        24 Липня 2026 21:04
        читать на русском →
        Місце ракетного удару по полігону на Київщині / Фото: ДСНС
        Місце ракетного удару по полігону на Київщині / Фото: ДСНС

        У Бучанському районі Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. Підтверджено інформацію про загибель десятьох людей.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

        “Внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали”, — йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Як раніше повідомляв генпрокурор Руслан Кравченко, поранення різного ступеня тяжкості дістали близько 100 людей.  

        Рятувальники ліквідували пожежі у трьох приватних житлових будинках та восьми автомобілях. Крім того, внаслідок удару пошкоджені 23 приватні будинки, два готелі, ресторан і 34 автомобілі.

        Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала балістичною ракетою об’єкт у Київській області, де на той момент перебували представники української оборонної галузі. За даними Київської ОВА, удар припав на територію приватного полігону в Бучанському районі.

        Як заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, об’єкт у Київській області, по якому Росія завдала балістичного удару, не входить до сфери управління Сил оборони України. У Генштабі наголосили, що під час проведення таких заходів необхідно враховувати всі ризики та використовувати укриття.

        За фактом російського удару Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Водночас розпочато ще одне кримінальне провадження — за ч. 3 ст. 367 КК України. Воно стосується можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

        Рятувальники на місці ракетного удару по Київщині / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov