Ракетний удар по Київщині забрав життя 10 людей: ДСНС завершила рятувальні роботи

У Бучанському районі Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. Підтверджено інформацію про загибель десятьох людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

“Внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали”, — йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв генпрокурор Руслан Кравченко, поранення різного ступеня тяжкості дістали близько 100 людей.

Рятувальники ліквідували пожежі у трьох приватних житлових будинках та восьми автомобілях. Крім того, внаслідок удару пошкоджені 23 приватні будинки, два готелі, ресторан і 34 автомобілі.

Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала балістичною ракетою об’єкт у Київській області, де на той момент перебували представники української оборонної галузі. За даними Київської ОВА, удар припав на територію приватного полігону в Бучанському районі.

Як заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, об’єкт у Київській області, по якому Росія завдала балістичного удару, не входить до сфери управління Сил оборони України. У Генштабі наголосили, що під час проведення таких заходів необхідно враховувати всі ризики та використовувати укриття.

За фактом російського удару Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Водночас розпочато ще одне кримінальне провадження — за ч. 3 ст. 367 КК України. Воно стосується можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.