Виставку озброєння, по якій РФ завдала ракетного удару, проводили на приватному об’єкті, — Генштаб

Приватний полігон у Київській області, по якому Росія завдала балістичного удару, не входить до сфери управління Сил оборони України. У Генштабі наголосили, що під час проведення таких заходів необхідно враховувати всі ризики та використовувати укриття.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі виданню “Новинарня”.

“Уражений ворогом цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. Але це наш спільний біль”, — зазначив він.

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Водночас Лиховій наголосив, що незалежно від форми власності та підпорядкування під час організації й проведення подібних заходів необхідно дотримуватися максимальних заходів безпеки.

За його словами, організатори мають враховувати всі ризики та використовувати укриття.

“Ці вимоги написані кров’ю. Під час війни вони стосуються не лише Сил оборони, а й усього суспільства”, — підкреслив речник Генштабу.

Нагадаємо, 24 липня російські війська вдарили по Київській області трьома балістичними ракетами з північного напрямку. Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Силам протиповітряної оборони вдалося збити одну з них, однак зафіксовано влучання двох інших ракет.

“У Збройних Силах вже давно заборонено проведення публічних заходів, великі зібрання та скупчення, оскільки від цього залежить безпека. Зрозуміло, що ворог накопичив певну кількість ракет і відповідно треба бути ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги”, — наголосив Ігнат.