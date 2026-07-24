Ракетний удар по Київщині: серед постраждалих були представники українського ОПК

Під час російського ракетного удару по Київській області на атакованій локації перебували представники української оборонної індустрії. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомила Українська рада зброярів.

У Раді зазначили, що інформацію про точне місце перебування учасників заходу публічно не поширювали. Обставини ракетного удару наразі встановлюють компетентні органи.

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Представників медіа та користувачів соцмереж закликали не публікувати фотографії й відео з місця атаки, геолокацію, відомості про постраждалих, компанії та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству.

Українська рада зброярів наголосила, що не була організатором заходу. Водночас її представники перебувають на зв’язку з колегами та надають необхідну допомогу.

Що відомо про удар по Київщині

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що після російського ракетного удару в Київській області триває рятувальна операція. За його словами, загинули шестеро людей, а кількість постраждалих обчислюється десятками.

Волонтер і колишній радник ексміністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко з посиланням на засновника оборонної компанії First Contact Боровика повідомляв, що Росія могла атакувати один із полігонів, де відбувалася виставка озброєння.

Він припускав, що йдеться саме про балістичний удар по Київщині. Водночас офіційно точне місце атаки та подробиці заходу не розголошуються.