Росія вдарила ракетами по Київщині: шестеро загиблих, десятки постраждалих

У Київській області триває рятувальна операція після російського ракетного удару. За попередніми даними, загинули шестеро людей, ще десятки зазнали поранень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ракетний удар по Київщині: триває рятувальна операція / Фото: ДСНС

За його словами, на місці атаки працюють усі необхідні служби. Рятувальники продовжують з’ясовувати обставини удару та долю людей, які могли перебувати в зоні ураження.

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«Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули», — заявив Зеленський.

Волонтер і колишній радник ексміністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко, посилаючись на засновника оборонної компанії First Contact та учасника бойових дій Боровика, повідомив, що Росія могла завдати удару по одному з полігонів, де відбувалася виставка озброєння.

За його словами, внаслідок атаки є загиблі та руйнування. Стерненко припустив, що йдеться саме про сьогоднішній балістичний удар по Київщині. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зеленський закликав партнерів надати ракети для Patriot

Президент також повідомив про наслідки російських авіаударів по Слов’янську. Там загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро були поранені. Пошкоджено житлові будинки, будівлю консульства та автомобілі.

Зеленський наголосив, що Росія має відповідати за удари по цивільних, а захист українських міст значною мірою залежить від допомоги партнерів.

«Ракети для “петріотів” — це пріоритет номер один», — заявив президент.