На Добропільському напрямку зірвали масований танковий прорив РФ

На Добропільському напрямку Сили оборони зупинили спробу масованого танкового прориву російських військ. Під час відбиття штурму прикордонники знищили дев’ять танків, дві бронемашини та три реактивні системи залпового вогню «Град».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, російські війська кинули у штурм десятки одиниць бронетехніки. Атаку зупинили пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» спільно із суміжними підрозділами Сил оборони.

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У прикордонній службі зазначили, що противник тривалий час стягував техніку для наступу. Таких масштабних спроб прориву в зоні відповідальності підрозділу не фіксували вже давно.

У результаті ударів російська бронетехніка залишилася знищеною в полях і вздовж лісосмуг Донеччини.

Загалом пілоти «Фенікса» знищили дев’ять танків, дві бронемашини та три установки «Град», які мали прикривати просування штурмової групи. Також, за даними ДПСУ, російські війська втратили кілька десятків військовослужбовців.