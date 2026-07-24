Флеш показав карту потенційних ударів реактивних “Шахедів”

Реактивні «Шахеди» з онлайн-керуванням становлять значну загрозу для великої частини території України. Такі безпілотники можуть атакувати не лише нерухомі об’єкти, а й цілі, що рухаються.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, наразі «Шахеди» з онлайн-керуванням мають обмеження за дальністю, пов’язані з особливостями технології. Водночас позначена на оприлюдненій ним карті червона зона перебуває під потенційною загрозою таких атак.

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До зони ризику, згідно з картою, потрапляють значні території півночі, сходу та півдня України. Зокрема, йдеться про частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Також потенційна загроза охоплює райони поблизу Києва та Житомирщини. Водночас наведена карта є орієнтовною і показує саме зону ризику, а не гарантовану дальність кожного окремого безпілотника.

Бескрестнов наголосив, що в межах цієї зони «Шахед» може атакувати як статичні об’єкти, так і цілі, що рухаються.

Він закликав власників складів, автозаправних станцій, підприємств та інших об’єктів бути готовими до можливих ударів, реагувати на сигнали повітряної тривоги та облаштовувати укриття для людей.

«Червона зона — зона ризику», — підкреслив Флеш.