        Суспільство

        Генштаб: Росія втратила за добу 1410 військових, літак і 10 танків

        Сергій Бордовський
        24 Липня 2026 06:57
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        Ілюстративне фото: 11 армійський корпус, 56 бригада ЗСУ
        Ілюстративне фото: 11 армійський корпус, 56 бригада ЗСУ

        Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили близько 1410 російських військових. Також армія РФ втратила літак, 10 танків, 76 артилерійських систем і 1652 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

        Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

        Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, станом на 24 липня 2026 року становлять близько 1 436 100 військових.

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        За добу російські війська також втратили:

        • 10 танків;
        • 6 бойових броньованих машин;
        • 76 артилерійських систем;
        • 7 реактивних систем залпового вогню;
        • 1 засіб протиповітряної оборони;
        • 1 літак;
        • 12 наземних робототехнічних комплексів;
        • 1652 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
        • 2 крилаті ракети;
        • 544 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
        • 1 одиницю спеціальної техніки.

        Загалом від 24 лютого 2022 року Росія, за даними Генштабу, втратила:

        • 12 201 танк;
        • 25 000 бойових броньованих машин;
        • 46 646 артилерійських систем;
        • 1968 РСЗВ;
        • 1516 засобів ППО;
        • 439 літаків;
        • 354 гелікоптери;
        • 2006 наземних робототехнічних комплексів;
        • 425 240 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
        • 4938 крилатих ракет;
        • 34 кораблі та катери;
        • 2 підводні човни;
        • 124 787 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
        • 4454 одиниці спеціальної техніки.

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


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