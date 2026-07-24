Генштаб: Росія втратила за добу 1410 військових, літак і 10 танків

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили близько 1410 російських військових. Також армія РФ втратила літак, 10 танків, 76 артилерійських систем і 1652 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, станом на 24 липня 2026 року становлять близько 1 436 100 військових.

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За добу російські війська також втратили:

10 танків;

6 бойових броньованих машин;

76 артилерійських систем;

7 реактивних систем залпового вогню;

1 засіб протиповітряної оборони;

1 літак;

12 наземних робототехнічних комплексів;

1652 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

2 крилаті ракети;

544 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

1 одиницю спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія, за даними Генштабу, втратила:

12 201 танк;

25 000 бойових броньованих машин;

46 646 артилерійських систем;

1968 РСЗВ;

1516 засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2006 наземних робототехнічних комплексів;

425 240 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

4938 крилатих ракет;

34 кораблі та катери;

2 підводні човни;

124 787 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4454 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.