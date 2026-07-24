Генштаб: Росія втратила за добу 1410 військових, літак і 10 танків

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили близько 1410 російських військових. Також армія РФ втратила літак, 10 танків, 76 артилерійських систем і 1652 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, станом на 24 липня 2026 року становлять близько 1 436 100 військових.
За добу російські війська також втратили:
- 10 танків;
- 6 бойових броньованих машин;
- 76 артилерійських систем;
- 7 реактивних систем залпового вогню;
- 1 засіб протиповітряної оборони;
- 1 літак;
- 12 наземних робототехнічних комплексів;
- 1652 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 2 крилаті ракети;
- 544 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 одиницю спеціальної техніки.
Загалом від 24 лютого 2022 року Росія, за даними Генштабу, втратила:
- 12 201 танк;
- 25 000 бойових броньованих машин;
- 46 646 артилерійських систем;
- 1968 РСЗВ;
- 1516 засобів ППО;
- 439 літаків;
- 354 гелікоптери;
- 2006 наземних робототехнічних комплексів;
- 425 240 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 4938 крилатих ракет;
- 34 кораблі та катери;
- 2 підводні човни;
- 124 787 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4454 одиниці спеціальної техніки.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.