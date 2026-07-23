Мінус 1460 окупантів і 28 танків: Генштаб оновив втрати Росії

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 1460 військових. Крім того, різко зросла кількість втрачених танків – 28 за добу. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули орієнтовно 1 434 690 осіб.

Про це 23 липня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, українські військові за добу знищили 28 російських танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони.

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Також армія РФ втратила 1688 безпілотників оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 541 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, 13 наземних робототехнічних комплексів і три одиниці спеціальної техніки.

Від початку повномасштабної війни загальні втрати Росії орієнтовно становлять 12 191 танк, 24 994 бойові броньовані машини, 46 570 артилерійських систем, 1961 РСЗВ та 1515 засобів ППО.

Крім того, РФ втратила 438 літаків, 354 гелікоптери, 423 588 безпілотників, 4936 крилатих ракет, 34 кораблі та катери, два підводні човни, 124 243 одиниці автотехніки й автоцистерн, 4453 одиниці спеціальної техніки та 1994 наземні робототехнічні комплекси.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.