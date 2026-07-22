У Франції знайшли мертвим чоловіка, який вербував моделей для Епштейна

У власному будинку поблизу Парижа знайшли мертвим 69-річного Даніеля Сіада, якого підозрюють у вербуванні жінок для Джеффрі Епштейна. У Франції його розслідували за підозрами у зґвалтуванні, торгівлі людьми та інших злочинах.

Про це повідомляє The Guardian.

Сіада знайшли мертвим у понеділок увечері. Правоохоронці відкрили розслідування для встановлення причини смерті, також мають провести розтин.

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Ім’я Даніеля Сіада згадувалося у понад тисячі документів зі справи Епштейна, розсекречених Міністерством юстиції США. Сіада звинувачували в допомозі Епштейну у вербуванні та сексуальній експлуатації жінок, однак слідчі ще не встигли його допитати. Сам він заперечував звинувачення.

Сіад подорожував різними країнами, шукаючи жінок для модельної індустрії, а також тих, з ким міг захотіти зустрітися Епштейн. Він підтримував із фінансистом зв’язок до останніх місяців його життя та отримував грошові перекази, імовірно, на покриття витрат під час таких поїздок.

Також Сіад працював за комісію на модельного агента Жана-Люка Брюнеля. Брюнель помер у в’язниці у 2022 році, очікуючи суду за звинуваченнями у зґвалтуванні неповнолітніх і сексуальних домаганнях, які заперечував. Епштейн помер у в’язниці у 2019 році, очікуючи суду за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

На початку року колишня шведська модель Ебба Карлссон звинуватила Сіада у зґвалтуванні та подала заяви до поліції в Парижі. Сіад через адвоката заперечував ці звинувачення.

Сам Сіад заявляв, що вважав, ніби надає Епштейну моделей для законних кастингів у Парижі, а його робота з ними була суто професійною.