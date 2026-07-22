Як повернення Федорова до Міноборони може допомогти Україні змінити хід війни, — Bloomberg

Заміна Олександра Сирського на Михайла Драпатого та можливе повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони можуть дати новий імпульс військовим зусиллям України. Адже Драпатий і Федоров мають спільне бачення реформування ЗСУ та розвитку асиметричної війни.

Про це йдеться в колонці політичного аналітика Марка Чемпіона для Bloomberg Opinion.

Публічний конфлікт між Олександром Сирським і Михайлом Федоровим вийшов далеко за межі особистих розбіжностей. Він стосувався того, як саме Україна має вести війну — за старими централізованими підходами чи з опорою на дрони, технології та ширші повноваження командирів на місцях.

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Після того як Володимир Зеленський спочатку підтримав Сирського, українці вийшли на вуличні протести. Згодом Сирського замінив 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий, якого автор називає союзником Федорова та прихильником так званої “лінії дронів”.

Чемпіон наголошує, що заслуги Сирського у захисті Києва та звільненні значних територій Харківщини не заперечуються. Водночас характер війни змінився, а дрони та їхні оператори стали одним із головних чинників на полі бою.

Федоров звинувачував Сирського в тому, що лояльність ставилася вище за результативність, а реформи з передачею повноважень і ресурсів польовим командирам блокувалися. Сирський у відповідь заявляв, що війни неможливо виграти лише дронами, а надмірна залежність від них є ризикованим експериментом.

На думку автора публікації, Федоров і Драпатий однаково розуміють необхідність реформування ЗСУ та зміни стратегії ведення війни.

Більшу частину війни Федоров очолював Міністерство цифрової трансформації, розвивав державні цифрові сервіси та долучився до розширення виробництва дронів і зміни системи їх закупівель. Зокрема, було створено платформу, через яку командири бригад могли напряму замовляти безпілотники.

Після призначення Федорова міністром оборони ситуація на полі бою стабілізувалася. Автор зазначає, що не всі покращення були пов’язані саме з ним, однак Федоров переконав Ілона Маска заблокувати російським військам доступ до Starlink, а розвиток середньо- та далекобійних дронів допоміг переносити бойові дії вглиб Росії та порушувати постачання на фронт.

Чемпіон також звертає увагу на реформу армії з переходом на корпусну структуру. Вона передбачає об’єднання кількох бригад і передачу оперативних рішень та ресурсів найефективнішим командирам.

За словами автора, там, де реформу провели належним чином, результати на полі бою відрізнялися. Тепер завданням Драпатого стане поширення цього підходу на всю армію.

На думку аналітика, призначення Драпатого та можливе повернення Федорова можуть відновити співпрацю між військовим керівництвом і прихильниками технологічних реформ, необхідну Україні для ведення асиметричної війни проти Росії.