Зеленський анонсував зміни в кадровій політиці уряду та міністерствах

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Сергій Корецький визначили, як оновлять кадрову політику уряду та які зміни мають відбутися в міністерствах. Серед перших пріоритетів — оцінка виконання планів стійкості областей і громад та максимальне прискорення роботи на початку серпня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Корецький доповів про ліквідацію наслідків російських ударів і завдання, які зараз стоять на Одещині, Дніпровщині та Харківщині.

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“Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів”, — йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр разом із командою готує програму уряду України. Документ мають представити найближчим часом.