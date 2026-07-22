Кремль заявив про крах “духу Анкориджа” і відкинув поступки Україні, — Bloomberg

Росія більше не готова повертати Україні частину окупованих територій у межах можливої угоди про завершення війни. У Кремлі планують залишити захоплені райони Сумської та Харківської областей як “буферні зони”.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними агентства, президент РФ Володимир Путін і надалі прагне силою встановити повний контроль над Донецькою областю. Троє співрозмовників, близьких до Кремля, заявили, що Росія має намір утримати окуповані території поблизу кордону в Сумській і Харківській областях.

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За їхніми словами, Путін відмовився від територіальних поступок, оскільки Москва сприйняла дедалі жорсткіші заяви США як свідчення того, що неформальні домовленості, досягнуті під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, більше не діють.

У Вашингтоні наполягають, що на саміті в серпні 2025 року жодної угоди щодо завершення війни не було. Водночас представники Кремля неодноразово заявляли про існування певного пакета домовленостей у межах так званого “духу Анкориджа”.

За версією російської сторони, ці домовленості передбачали тиск на Україну з вимогою відмовитися від територій Донецької області в обмін на повернення Росією окупованих районів Сумської та Харківської областей.

Позиція Кремля посилилася на тлі українських ударів углиб Росії, зокрема по Москві. Ці атаки пошкодили нафтопереробні заводи та спричинили дефіцит пального в країні.

Також Трамп підтримав новий санкційний законопроєкт, який передбачає мита до 100% для п’яти найбільших покупців російських нафти й газу.

Нагадаємо, переговори між Росією та Україною за посередництва США зупинилися у лютому, коли адміністрація Трампа зосередилася на війні з Іраном.

У червні президент України Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну провести прямі переговори про завершення війни. Путін відхилив пропозицію та заявив, що російська армія має “продовжувати працювати”.

За даними Bloomberg, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети щодо захоплення Донецької області. Міністерство оборони РФ запевнило Путіна, що може встановити повний контроль над регіоном до кінця року.

Водночас частина російських військових вважає такий термін нереалістичним і припускає, що захопити всю Донецьку область Росія зможе лише протягом 2027 року.

Україна відкидає вимогу віддати Росії території Донеччини, які російська армія не змогла захопити з 2014 року. Київ пропонує припинити війну вздовж нинішньої лінії фронту.