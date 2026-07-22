        Суспільство

        У Польщі нетверезий українець за кермом вантажівки налякав водіїв на трасі своїми маневрами

        Галина Шподарева
        22 Липня 2026 14:45
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        Траса у Польщі / Ілюстративне фото: gotopoland.eu
        Траса у Польщі / Ілюстративне фото: gotopoland.eu

        Правоохоронці Польщі затримали 63-річного водія вантажівки з України. В організмі кермувальника виявили 2,5 проміле алкоголю.

        Про це повідомляє RMF FM.

        Інцидент стався 20 липня після обіду на автомагістралі A4 у районі Бохні Малопольського воєводства.

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        Вантажівку, яка рухалася дорогою зигзагами, помітив інший водій. Він змусив її з’їхати на аварійну смугу та викликав поліцію.

        Правоохоронці затримали 63-річного громадянина України, який перебував за кермом вантажівки. Перевірка показала, що в його крові було 2,5 проміле алкоголю.

        У вівторок чоловіка засудили у прискореному порядку до одного року позбавлення волі з відстроченням виконання покарання на три роки. Також він отримав семирічну заборону на керування транспортними засобами.


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