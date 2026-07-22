У Києві запустили пілотну мережу 5G: де вона вже працює

У Києві запустили пілотну мережу 5G, яка вже працює у центральній частині міста та на додаткових локаціях мобільних операторів. Середня швидкість з’єднання становить 600–700 Мбіт/с, а під час тестувань вона перевищувала 1 Гбіт/с.

Про запуск повідомили т.в.о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков і Мінцифри.

Основна 5G-зона в столиці охоплює територію від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Крім цього, мобільні оператори розгорнули додаткові локації, де користувачі вже можуть підключитися до мережі нового покоління.

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За словами Борнякова, над запуском 5G у Києві працювали протягом останніх шести місяців. Пілотний проєкт має допомогти протестувати мережу в реальних умовах, перевірити роботу обладнання та підготуватися до повноцінного розгортання технології після завершення воєнного стану.

Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За даними Мінцифри, технологією вже скористалися понад 1,5 млн українців, а по всій країні працюють понад 300 базових станцій пілотної мережі.

Під час тестувань середня швидкість з’єднання становила 600–700 Мбіт/с, а в окремих випадках перевищувала 1 Гбіт/с. У відомстві зазначили, що зв’язок стабільно працював під навантаженням і в пікові години.

Майже 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G. Зазвичай телефон підключається до нової мережі автоматично.

Якщо значок 5G не з’явився, у Мінцифри радять перевірити в налаштуваннях, чи підтримує смартфон цю технологію, оновити операційну систему, вимкнути режим енергозбереження, увімкнути та вимкнути режим «У літаку» або перезавантажити пристрій.

Після Києва пілотну мережу планують розширити на Одесу. За словами Борнякова, запуск 5G там очікується найближчим часом.