Буданов подякував Сирському та заявив про повну підтримку Драпатого

Очільник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував зміну головнокомандувача Збройних сил України. Він подякував Олександру Сирському за роботу та заявив про повну підтримку нового головкома Михайла Драпатого.

За словами Буданова, рішення президента та Верховного головнокомандувача про оновлення командування ЗСУ є надзвичайно важливим. Наразі головними завданнями залишаються управління військами та повна концентрація на ситуації на фронті.

«Зараз головне — управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог пауз у війні не робить», — наголосив він. Реклама Реклама

Буданов подякував Олександру Сирському за роки роботи, витримку та відданість Україні. Серед його заслуг він назвав оборону Києва, Харківську операцію, роботу на найважчих ділянках фронту та прийняття командування ЗСУ в один із найбільш критичних моментів війни.

Очільник ОП зазначив, що працював із Сирським під час цих операцій разом із Головним управлінням розвідки, яке тоді очолював, і особисто бачив його роботу.

Говорячи про Михайла Драпатого, Буданов заявив, що знає його давно та вважає командиром із реальним відчуттям бою.

«Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга», — написав Буданов.

Він наголосив, що перед новим головнокомандувачем стоять великі завдання, але, за його словами, Драпатий має все необхідне для їх виконання.

Буданов також заявив, що українська армія залишається сильною, а командування перебуває «в надійних руках».