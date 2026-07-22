У Росії знову атаковані логістичні центри Wildberries: пожежі спалахнули у двох регіонах

У ніч проти 22 липня масштабні пожежі спалахнули на складських комплексах у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.

За даними ASTRA, йдеться про логістичні центри російського маркетплейсу Wildberries, працівників яких евакуювали.

Очевидці повідомляли про численні вибухи та публікували відео з кількома осередками займання у передмісті Краснодара. OSINT-аналітик ASTRA за кадрами з місця події встановив, що пожежа виникла на території логістичного центру Wildberries на Тихорецькій вулиці.

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У самій компанії підтвердили евакуацію краснодарського комплексу відповідно до вимог безпеки. Російська влада заявила, що складський об’єкт загорівся після падіння уламків безпілотників.

Під час атаки у Краснодарі також були пошкоджені два багатоквартирні будинки. У станиці Дінській уламки дронів потрапили у два приватні будинки.

Ще один масштабний складський комплекс загорівся на околиці Невинномиська. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив про двох постраждалих, життю яких, за його словами, нічого не загрожує. Wildberries також повідомила про евакуацію свого логістичного центру в цьому місті.

Водночас в Армавірі Краснодарського краю після атаки виникла пожежа на нафтобазі в Північній промисловій зоні. За повідомленням місцевої влади, об’єкт атакували понад 16 безпілотників, а площа займання сягнула близько 800 квадратних метрів.

Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала ці удари.

Попередні атаки на склади Wildberries

У ніч проти 18 липня безпілотники вдарили по комплексах маркетплейсу Wildberries в Котовську Тамбовської області та підмосковній Електросталі.

За даними російської влади та компанії, внаслідок тих ударів загинули загалом восьмеро працівників, понад 80 людей дістали поранення. На обох об’єктах спалахнули масштабні пожежі, роботу центрів було порушено.

Президент України Володимир Зеленський тоді заявив про результати ударів по логістичних об’єктах у Московському та Тамбовському регіонах. За його словами, ці центри використовувалися для постачання підсанкційних комплектувальних для виробництва дронів і навігаційного обладнання.

Wildberries заявила про відновлювальні роботи та заходи підтримки працівників і партнерів, які постраждали через атаки.