        Політика

        В Угорщині прокуратура прийшла з обшуками до партії Орбана

        Галина Шподарева
        21 Липня 2026 19:16
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        Віктор Орбан / Фото: PAP/EPA
        Віктор Орбан / Фото: PAP/EPA

        Слідчі прокуратури Угорщини прибули до центру, який забезпечує роботу серверів партії Віктора Орбана “Фідес”. За словами директора партії з комунікацій Берталана Гаваші, вони мали намір вилучити всю комунікаційну систему та бази даних політичної сили.

        Про це повідомляє угорське видання HVG.

        Гаваші заявив, що подібного в Угорщині не відбувалося з 1990 року, коли завершилася комуністична епоха.

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        “Сьогодні авторитаризм вийшов на новий рівень”, — сказав він.

        Представник “Фідес” також звинуватив партію “Тиса” у спробі “юридично унеможливити” діяльність “Фідес”.

        Лідер партії “Тиса”, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, прокоментував інформацію про обшуки та зазначив, що його партія також очікує офіційного повідомлення прокуратури.

        Згодом стало відомо, що справою займається не Центральна слідча прокуратура, а прокуратура медьє Бач-Кішкун. Її речник повідомив виданню 24.hu, що слідчі дії пов’язані зі скандалом навколо NKA на 17 млрд форинтів. У цій справі проводять розслідування щодо зловживання довірою та інших кримінальних правопорушень. Детальнішої інформації прокуратура не надала, пославшись на інтереси слідства.


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