В Угорщині прокуратура прийшла з обшуками до партії Орбана

Слідчі прокуратури Угорщини прибули до центру, який забезпечує роботу серверів партії Віктора Орбана “Фідес”. За словами директора партії з комунікацій Берталана Гаваші, вони мали намір вилучити всю комунікаційну систему та бази даних політичної сили.

Про це повідомляє угорське видання HVG.

Гаваші заявив, що подібного в Угорщині не відбувалося з 1990 року, коли завершилася комуністична епоха.

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“Сьогодні авторитаризм вийшов на новий рівень”, — сказав він.

Представник “Фідес” також звинуватив партію “Тиса” у спробі “юридично унеможливити” діяльність “Фідес”.

Лідер партії “Тиса”, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, прокоментував інформацію про обшуки та зазначив, що його партія також очікує офіційного повідомлення прокуратури.

Згодом стало відомо, що справою займається не Центральна слідча прокуратура, а прокуратура медьє Бач-Кішкун. Її речник повідомив виданню 24.hu, що слідчі дії пов’язані зі скандалом навколо NKA на 17 млрд форинтів. У цій справі проводять розслідування щодо зловживання довірою та інших кримінальних правопорушень. Детальнішої інформації прокуратура не надала, пославшись на інтереси слідства.