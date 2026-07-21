Тривога, загроза атаки, займання: як ЛЕРУА МЕРЛЕН навчає співробітників діяти під час надзвичайних ситуацій

Сигнал повітряної тривоги у торговельній залі пролунав у розпал робочого дня. За сценарієм навчань, у будівлю магазину влучив дрон, зайнялася покрівля, є постраждалі, які потребують негайної евакуації.

Працівники миттєво залишають робочі місця та діють за відпрацьованими алгоритмами: організовують евакуацію відвідувачів, надають допомогу умовно пораненим. За лічені хвилини до магазину прибувають підрозділи ДСНС, які евакуюють постраждалих і ліквідовують осередок займання. На щастя, це лише навчання.

За таким сценарієм у магазинах мережі будівельних гіпермаркетів ЛЕРУА МЕРЛЕН відбувалися Safety Days — масштабна програма з безпеки, яку компанія реалізувала спільно з ДСНС.

Безпека як частина корпоративної культури

Для багатьох компаній інструктажі з охорони праці залишаються обов’язковою формальністю. У ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА зробили ставку на інший підхід: навчити співробітників упевнено діяти в реальних кризових ситуаціях.

Як зазначає директор з безпеки компанії Олів’є Гав, головна мета Safety Days — не просто нагадати правила, а сформувати практичні навички, які можуть врятувати життя.

«У нашій компанії людина завжди на першому місці. Працівник і клієнт важливіші за будь-які бізнес-показники. Саме тому ми інвестуємо в навчання, які допомагають людям правильно реагувати в критичних ситуаціях», — пояснює Олів’є Ґав.

Safety Days у мережі будівельних гіпермаркетів / Фото: Пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА

Реалістичні сценарії замість теоретичних занять

Один із ключових елементів навчальної програми — це практичні тренування за участі рятувальників ДСНС. Для співробітників моделювали максимально наближені до реальності надзвичайні ситуації. Крім евакуації відвідувачів, учасники відпрацьовували взаємодію між командами та координацію дій з екстреними службами.

«ДСНС організувала для наших співробітників дуже ефективні та вражаючі навчання. Ми моделювали пожежу, евакуацію всього магазину, порятунок поранених співробітників. Люди могли побачити весь процес так, ніби це відбувається насправді», — розповідає Олів’є Гав.

Safety Days у мережі будівельних гіпермаркетів / Фото: Пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА

Інтерактивний формат замість звичайних інструктажів

Safety Days охоплювали не лише відпрацювання дій у надзвичайних ситуаціях. Протягом трьох днів співробітники брали участь у десятках активностей, присвячених охороні праці, безпеці, корпоративній етиці та відповідальній поведінці. Замість традиційних лекцій проводили командні ігри, практичні завдання та тематичні квести.

«Ми спеціально зробили формат максимально інтерактивним. Люди не просто слухали, а брали активну участь. Ми будемо продовжувати цю практику. Щонайменше раз на рік, а за можливості — частіше. Безпека — це навичка, яку потрібно постійно тренувати», — наголошує Олів’є Гав.

У ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА переконані: безпека — це не лише набір правил чи обов’язкових інструкцій, а невід’ємна частина корпоративної культури. Справжня цінність таких навчань полягає не в кількості проведених тренінгів, а в готовності людей діяти швидко, злагоджено й професійно, коли від цього може залежати людське життя.