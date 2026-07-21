Після оголошення дронової небезпеки в Маріуполі виникла пожежа

У центральній частині окупованого Маріуполя виникла пожежа в районі вулиці Апрельської. Осередок займання встановив OSINT-аналітик ASTRA за фото та відео очевидців.

За даними ASTRA, дим піднімався над центральною частиною Маріуполя, а осередок пожежі розташовувався в районі вулиці Апрельської, яка раніше мала назву Осоавіахіма.

Фото очевидців було зроблено з площі Свободи, а відео — з проспекту Металургів.

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ASTRA зазначає, що на супутникових знімках у цьому районі немає об’єктів військово-промислового або паливно-енергетичного комплексів.

Місцеві жителі припускали, що могли горіти вантажівка або кілька вантажівок із пальним. Також повідомлялося про перекриття вулиці Тополиної, яка переходить у вулицю Апрельську.

Laut den Besatzungsregime der Russen soll in Mariupol soll nur ein Tankwagen getroffen worden sein, aber das Ausmaß des Brandes ist deutlich größer. Sie verkaufen jeden für dumm diese Russen sogar sich selbst pic.twitter.com/TEd8uvOVrK — Andy Schneider (@AndySch64494719) July 21, 2026

Раніше вранці 21 липня в окупованому Маріуполі оголошували режим безпілотної небезпеки.

Офіційних коментарів від окупаційної влади не надходило. Українська сторона також не заявляла про ураження будь-яких об’єктів у Маріуполі.