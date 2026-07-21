        Події

        Після оголошення дронової небезпеки в Маріуполі виникла пожежа

        Віктор Алєксєєв
        21 Липня 2026 14:07
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        Над Маріуполем піднявся дим: осередок пожежі зафіксували в центральній частині міста / Фото: скріншот
        Над Маріуполем піднявся дим: осередок пожежі зафіксували в центральній частині міста / Фото: скріншот

        У центральній частині окупованого Маріуполя виникла пожежа в районі вулиці Апрельської. Осередок займання встановив OSINT-аналітик ASTRA за фото та відео очевидців.

        За даними ASTRA, дим піднімався над центральною частиною Маріуполя, а осередок пожежі розташовувався в районі вулиці Апрельської, яка раніше мала назву Осоавіахіма.

        Фото очевидців було зроблено з площі Свободи, а відео — з проспекту Металургів.

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        ASTRA зазначає, що на супутникових знімках у цьому районі немає об’єктів військово-промислового або паливно-енергетичного комплексів.

        Місцеві жителі припускали, що могли горіти вантажівка або кілька вантажівок із пальним. Також повідомлялося про перекриття вулиці Тополиної, яка переходить у вулицю Апрельську.

        Раніше вранці 21 липня в окупованому Маріуполі оголошували режим безпілотної небезпеки.

        Офіційних коментарів від окупаційної влади не надходило. Українська сторона також не заявляла про ураження будь-яких об’єктів у Маріуполі.


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