Легендарна шахістка Юдіт Полгар відмовилася від посади президентки Угорщини

Угорська шахова легенда Юдіт Полгар заявила, що не прийме пропозицію стати президенткою Угорщини. Про це вона повідомила лише через день після того, як прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив про намір запропонувати їй цю переважно церемоніальну посаду, передає Reuters.

Юдіт Полгар у дописі у Facebook подякувала за пропозицію, однак заявила, що не готова взяти на себе історичну відповідальність за об’єднання розділеної країни.

«Я не відчуваю в собі достатньо сил, щоб узяти на себе історичну відповідальність за об’єднання розділеної нації, тому не можу прийняти цю пропозицію», — написала вона.

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Петер Мадяр напередодні заявив, що запропонує Полгар обійняти посаду президентки до ухвалення нової конституції. Вибори нового глави держави та підготовка нового основного закону є частиною його плану демонтажу центрів впливу колишнього прем’єра Віктора Орбана, пише Reuters.

У квітні Мадяр здобув переконливу перемогу на виборах, завершивши 16-річне правління націоналістичної партії Орбана «Фідес».

У суботу колишній президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, ухвалену керівною партією «Тиса», яка припинила його повноваження на посаді глави держави.

Нового президента має обрати парламент Угорщини. Він виконуватиме обов’язки до набуття чинності запланованою новою конституцією, але не довше п’яти років.

Мадяр заявив у парламенті, що президентом республіки має бути людина, яка захищатиме єдність нації та конституційний лад.

Юдіт Полгар вважають найсильнішою шахісткою в історії. Вона є єдиною жінкою, яка входила до десятки найкращих шахістів світу та подолала рейтингову позначку 2700, яку часто вважають межею рівня супергросмейстера.