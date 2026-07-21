Вибухи та велика пожежа у Липецьку: губернатор повідомив подробиці

У ніч проти 21 липня жителі російського Липецька повідомили про вибухи та пожежу в промисловій зоні міста. За OSINT-аналізом ASTRA, вогонь виник на території між Липецькою ТЕЦ-2 і Новолипецьким металургійним комбінатом.

Увечері в Липецькій області оголошували ракетну небезпеку. Згодом очевидці опублікували кадри вибухів і великої пожежі.

Після аналізу відеозаписів ASTRA повідомила, що осередок пожежі розташований у районі місцевої теплоелектростанції та заводу НЛМК. Що саме було атаковано і який об’єкт горить, наразі невідомо.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що займання сталося на відкритому майданчику на території виробничих об’єктів на вулиці Передільській.

За його словами, площа пожежі становить близько 2,5 тисячі квадратних метрів. До місця події направили додаткові сили пожежно-рятувальних підрозділів, усі оперативні служби працюють на місці. Інформацію про причини займання та можливих постраждалих уточнюють.

Новолипецький металургійний комбінат є найбільшим сталеливарним підприємством Росії та виробляє близько 20% російської сталі. Російські ЗМІ стверджують, що завод випускає цивільну продукцію, однак сталь НЛМК купують, зокрема, компанії, які спеціалізуються на виробництві ракет.

У компанії заявляли, що ніколи не постачали продукцію військового призначення російському військово-промисловому комплексу. Українські спецслужби, за даними ASTRA, вважають підприємство законною ціллю через його зв’язок із ВПК.

Липецька ТЕЦ-2 є однією з найбільших теплоелектростанцій Чорнозем’я. Вона забезпечує теплом Липецьк і частину промислових підприємств району.