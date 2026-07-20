Зеленський зібрав командирів корпусів і виробників зброї на спеціальну Ставку

Президент Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки за участі командирів корпусів, виробників зброї, представників уряду та спецслужб. Основними темами стали бойові потреби, проблеми із забезпеченням, закупівлі, додаткове фінансування та постачання озброєння.

Про це Володимир Зеленський повідомив 20 липня.

У засіданні взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го і 19-го армійських корпусів, “Хартії” та “Азову”, а також представники українського оборонного сектору.

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“Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави”, — йдеться в повідомленні.

Серед питань, які обговорювали, були дрони всіх типів, наземні роботизовані комплекси, далекобійні артилерійські снаряди, інше обладнання, затримки в забезпеченні, невирішені питання із закупівлями, додаткове фінансування та контракти на постачання.

“Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО”, — йдеться в дописі.

Окремо обговорили дефекти продукції, виявлені під час її застосування у бойових підрозділах. Зеленський наголосив, що виробники мають оперативно враховувати такі відгуки та усувати недоліки.

Президент також призначив на наступний день зустрічі з іншими командирами корпусів. За його словами, відгук має бути отриманий від усієї корпусної системи Сил оборони України.

Зеленський заявив, що продовжить визначати необхідні зміни у стратегії оборони та пріоритети у виробництві й постачанні у війська. Окрему увагу він приділив питанням ППО і завданням для української дипломатії.

“Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени”, — заявив президент.