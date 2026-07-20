Bloomberg: ЄС може скасувати 21-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз планує обговорити щонайменше три можливі сценарії виходу з глухого кута навколо нового пакета санкцій проти Росії. Серед варіантів — відтермінування обмежень на 24 місяці, відмова від окремого заходу або скасування всього пакета.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних із питанням співрозмовників.

Йдеться про 21-й пакет санкцій ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Минулого тижня його погодження зупинилося після того, як Греція зберегла заперечення проти пропозиції обмежити європейським компаніям перевалку російського скрапленого природного газу до третіх країн.

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За словами співрозмовників, ЄС розглядає можливість передбачити 24-місячний перехідний період до набуття обмеженнями чинності, повністю вилучити цей захід або відмовитися від усього санкційного пакета.

Також як можливий компроміс обговорювали дозвіл на продовження чинних контрактів. Замороження граничної ціни на російську нафту можуть продовжити навіть без погодження інших пропозицій.

Минулого тижня країни ЄС домовилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 44,10 долара до 23 липня. Однотижневе продовження мало дати посадовцям більше часу для досягнення домовленості щодо санкційного пакета, який передбачає триваліше замороження цінового обмеження.

Переговори між столицями залишаються складними, оскільки країни-члени намагаються захистити власні галузі. Плани заборонити в’їзд до ЄС колишнім російським військовим послабили та відклали, а пропозиції обмежити імпорт окремих видів риби відхилили.

Посли ЄС мають зустрітися цього тижня, щоб продовжити обговорення пакета.

Торік Євросоюз вирішив переглядати граничну ціну на російську нафту кожні шість місяців, встановлюючи її на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту марки Urals. Через зростання світових цін на пальне на тлі війни з Іраном гранична ціна ЄС також могла зрости, що потенційно принесло б Кремлю додаткові доходи.