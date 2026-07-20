Україну накриє спека до +35, після якої температура знизиться на 10 градусів

Погода в Україні до кінця тижня буде мінливою: синоптики прогнозують чергування спеки, похолодання та періодичних дощів. У низці регіонів можливі грози, град і шквали.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У вівторок, 21 липня, грозові дощі прогнозують у центральних та північно-східних областях. В окремих районах можливі град і шквали до 15–20 м/с. Водночас більшість території країни залишатиметься без істотних опадів, а вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Температура вдень становитиме +22…+32 °C, а на крайньому південному сході та у Криму місцями повітря прогріється до +35 °C.

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У середу, 22 липня, нестійку погоду формуватиме зона зниженого атмосферного тиску. Дощі очікуються у більшості областей, а в центральних та південно-західних регіонах місцями пройдуть сильні зливи. Сухо буде лише на крайньому сході, Закарпатті та у Криму. У західних областях відчутно похолодає до +18…+23 °С, тоді як на південному сході збережеться спека до +34 °С.

У четвер, 23 липня, грозові дощі вночі прогнозують на Лівобережжі, а вдень вони змістяться до північно-західних областей. На північному сході місцями можливі значні опади. В інших регіонах істотних дощів не передбачається. Денна температура переважно становитиме +21…+26 °С.

Наприкінці робочого тижня, 24 липня, вночі в Україні переважатиме суха погода, проте вдень короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях. Температурний фон залишиться помірним: від +19…+24 °С на заході до +27 °С у більшості регіонів, а на крайньому півдні місцями до +30 °С.

У суботу, 25 липня, більша частина території країни перебуватиме без опадів. Винятком стануть Крим та Приазов’я, де вдень прогнозують значні дощі з грозами. Повітря вдень прогріється до +22…+30 °С залежно від регіону.

У неділю, 26 липня, синоптики прогнозують нове погіршення погодних умов через вплив циклону з півдня. У більшості областей очікуються дощі, місцями значні. Лише на заході країни істотних опадів не передбачається. Денна температура становитиме +22…+27 °C.