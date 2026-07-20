        Суспільство

        Російська атака знищила склад видавництва “Книголав” і друкарню “Конві”

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 15:48
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        Знищена російським ударом склади видавництва "Книголав" / Фото: facebook.com/knygolove
        Знищена російським ударом склади видавництва "Книголав" / Фото: facebook.com/knygolove

        Видавництво “Книголав” повідомило про знищення свого складу та друкарні “Конві” внаслідок останньої російської атаки. На складі було втрачено майже 250 тисяч книжок, а в друкарні — чотири тиражі видань.

        Про знищення друкарні видавництво “Книголав” повідомило 20 липня.

        Напередодні стало відомо про знищення складу. Ніхто з працівників не постраждав, однак було втрачено майже 250 тисяч книжок. Через руйнування складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. У видавництві заявили, що вже працюють над відновленням процесів.

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        Сьогодні “Книголав” повідомив, що внаслідок тієї ж російської атаки також було знищено друкарню “Конві”, де друкували книжки видавництва. Там втрачено чотири тиражі: новинку “Пляжна пастка” та кілька додруків книжок, які мали незабаром надійти читачам.

        У видавництві попередили про можливі зміни у термінах відправлення замовлень. Також у “Книголаві” подякували читачам за підтримку та закликали донатити на ЗСУ й купувати українські книжки.

        Знищена російським ударом друкарня “Конві” / Фото: facebook.com/knygolove

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