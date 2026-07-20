Командувач Повітряних сил висловився про суперечності між Федоровим і Сирським

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко закликав українське суспільство зберігати єдність на тлі суперечностей між колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він наголосив, що публічне протистояння та емоційні медійні напади можуть негативно вплинути на обороноздатність України.

Про це йдеться у заяві командувача Повітряних сил.

Кривоножко зазначив, що протягом останніх днів українське суспільство перебуває у стані підвищеної напруги через суперечності між керівниками оборонного сектору. Водночас він закликав пам’ятати про внесок кожного з них у захист держави.

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За словами командувача, під час повномасштабної війни Повітряні сили розпочали серйозну роботу з командою Михайла Федорова, завдяки якій вдалося впровадити низку інноваційних рішень.

Водночас під керівництвом Олександра Сирського Повітряні сили та інші складові Сил оборони провели низку успішних операцій проти російських військ, які переважали Україну чисельно та за кількістю техніки й озброєння.

Кривоножко наголосив, що ці результати стали можливими завдяки взаємодії військових, суспільства, волонтерів і міжнародних партнерів.

«Це була справжня синергія — єдність Сил оборони та українського суспільства. І як же бракує цієї єдності сьогодні», — заявив він.

Командувач Повітряних сил також виступив на захист професійних якостей Сирського. Він нагадав, що працював із ним у найкритичніший період оборони Києва у 2022 році.

На той момент Кривоножко очолював повітряне командування «Центр», а Сирський керував обороною столиці.

За словами Кривоножка, послідовність ухвалених тоді рішень не дозволила російській авіації здобути перевагу та безперешкодно діяти в українському повітряному просторі.

Він зауважив, що значна частина деталей тих операцій досі не розголошується, однак висловив переконання, що згодом історія дасть їм належну оцінку.

Окремо Кривоножко наголосив, що українці мають право на власну позицію та участь у суспільно-політичному житті навіть в умовах війни. Водночас, на його думку, доленосні для держави рішення не можна ухвалювати на підставі ситуативних емоцій.

Командувач закликав розв’язувати розбіжності через компроміс, оскільки відкрите протистояння може підірвати довіру до військово-політичного керівництва як усередині країни, так і серед іноземних партнерів.

«Збройні сили України довели всьому світові, що справжня сила народжується не з чисельної переваги, а з єдності нації, відданості Батьківщині, військової майстерності та незламного духу», — підсумував Кривоножко.

Що передувало

Суперечності в оборонному керівництві загострилися після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Президент Володимир Зеленський визнав, що Федоров і Сирський не змогли ефективно працювати разом, а проблеми на фронті, у військових частинах і з мобілізацією залишилися нерозв’язаними.

Після відставки Федоров публічно звинуватив Сирського у протидії військовим реформам і поглибленні розколу в суспільстві. Сирський у відповідь заявив, що сподівається на подальшу роботу Федорова в «команді України».

У Києві та інших містах відбулися акції на підтримку Федорова й із вимогами звільнити головнокомандувача. Протести тривали кілька днів поспіль.

На тлі суспільної реакції Зеленський повідомив, що провів окремі розмови з Федоровим і Сирським та пообіцяв напрацювати рішення щодо армії.