Коригував удари через приховані камери: На Харківщині СБУ викрила агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Харківській області чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по прифронтових територіях. За даними слідства, він встановлював замасковані відеокамери поблизу об’єктів, які могли використовувати Сили оборони.

Про це повідомило Управління СБУ в Харківській області.

За матеріалами справи, серед основних цілей російських спецслужб були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.

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Для пошуку таких об’єктів ФСБ, за даними СБУ, завербувала безробітного жителя Чугуївського району.

Чоловік пішки обходив місцевість, намагаючись виявити підрозділи Сил оборони та передати російській стороні їхні координати.

У разі виявлення потрібного об’єкта він мав встановити поблизу приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

За допомогою таких пристроїв російська сторона планувала в режимі реального часу відстежувати розташування українських військових і коригувати ракетно-бомбові та дронові удари.

Співробітники СБУ завчасно викрили підозрюваного та задокументували, як він встановлював «відеопастки» на деревах поблизу об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони.

Чоловіка затримали під час підготовки до нової розвідувальної вилазки.

Під час обшуків у нього вилучили чотири смартфони. За версією слідства, він постійно змінював їх для прихованого зв’язку з ФСБ та збору розвідувальної інформації.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Він перебуває під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.