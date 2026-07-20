Вступ-2026: МОН пояснило правила подання заяв, пільг і зарахування

Міністерство освіти і науки України оприлюднило нове роз’яснення щодо вступної кампанії 2026 року. У ньому йдеться про електронні кабінети, строки подання заяв, спеціальні умови, квоти, державні гранти, вступ до магістратури та аспірантури.

Для вступників на бакалаврат заяви приймають з 19 липня до 18:00 1 серпня. Загалом можна подати не більше 10 заяв, із них максимум п’ять — на місця державного або регіонального замовлення.

Як зареєструвати електронний кабінет

Електронні кабінети вступників реєструють з 1 липня на сайті ЄДЕБО. Для цього потрібні адреса електронної пошти, пароль, дані документа про освіту та сертифіката НМТ, ЄВІ або ЄФВВ — залежно від рівня вступу.

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Якщо сертифіката НМТ ще немає, вступник має поставити відповідну позначку та пройти ідентифікацію за даними документа, що посвідчує особу, або податкового номера, зазначеними під час замовлення документа про освіту.

У МОН наголосили, що вступник повинен мати лише один електронний кабінет для відповідного рівня освіти. Якщо під час реєстрації виникла помилка, не слід створювати новий кабінет.

Насамперед рекомендують перевірити правильність введених даних, розкладку клавіатури, папку «Спам», оновити сторінку або скористатися іншим браузером чи пристроєм.

Повідомлення про перевірку документа означає, що дані звіряють із реєстрами. У такому разі повторна реєстрація не потрібна.

Якщо проблему не вдалося усунути, можна звернутися до консультаційного центру приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти або до служби підтримки ЄДЕБО.

Що робити, якщо в кабінеті немає диплома або результатів НМТ

Наявність документа про освіту можна перевірити в Реєстрі документів про освіту. Якщо його там немає, вступнику потрібно звернутися до закладу, який видав або замовив документ.

Інформація про новий диплом може з’явитися в ЄДЕБО після завершення його виготовлення.

Результати НМТ відображаються після офіційного передавання даних Українським центром оцінювання якості освіти. Їхня тимчасова відсутність не заважає зареєструватися на творчий конкурс, однак результати мають бути доступними на момент подання заяви.

Якщо дані в документах не збігаються, наприклад через зміну прізвища, потрібно звернутися до приймальної комісії з документами, які підтверджують зміну персональних даних.

Вступ з іноземним документом

Іноземні документи про освіту можуть бути відсутні в реєстрі, тому електронний кабінет не завжди створюється автоматично.

Якщо вступник має сертифікат НМТ і свідоцтво про визнання іноземного документа в Україні, консультаційний центр приймальної комісії може допомогти створити кабінет. Звернутися можна особисто або дистанційно.

Одночасно необхідно розпочати процедуру визнання іноземного документа в Україні.

Якщо немає ані свідоцтва про визнання, ані сертифіката НМТ, електронний кабінет не створюють. У передбачених правилами випадках заяви тоді подають особисто в паперовій формі.

Коли потрібен електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис потрібен для дистанційного підтвердження вибору місця навчання після отримання рекомендації.

Альтернативний варіант — особисто виконати вимоги до зарахування в закладі освіти.

КЕП також може знадобитися для дистанційного укладення договору про навчання. Якщо вступник неповнолітній, договір укладають за участю одного з батьків або законного представника, тому електронний підпис може бути потрібен обом.

Творчі конкурси та співбесіди

Творчий конкурс проходять вступники на спеціальності, де передбачено перевірку творчих або фізичних здібностей.

Співбесіда замість НМТ доступна лише окремим категоріям вступників зі спеціальними умовами. Для більшості вступників на бакалаврат окремо реєструватися на співбесіду або творчий конкурс не потрібно.

Реєстрація на творчі конкурси для участі в конкурсі на бюджет тривала до 18:00 10 липня. Для вступу лише на контракт зареєструватися можна до 18:00 25 липня.

Творчі конкурси для бюджетних і контрактних пропозицій проводять з 8 до 19 липня. Додаткові контрактні сесії можуть тривати до 1 серпня.

Як підтвердити право на пільгу

Після створення електронного кабінету вступнику потрібно звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти. Це не обов’язково має бути університет, до якого він планує подавати заяву.

Уповноважена особа перевірить документи та внесе відповідну категорію до ЄДЕБО.

Деякі заклади можуть перевіряти електронні документи дистанційно, якщо вони мають QR-код, підписані КЕП або електронною печаткою установи. Звичайної фотографії документа може бути недостатньо.

МОН радить підтвердити право на спеціальні умови ще до подання першої заяви.

Для участі в конкурсі за квотою-1 або квотою-2 право на пільгу потрібно підтвердити до подання першої заяви та не пізніше 18:00 1 серпня.

Для переведення з контракту на вакантне бюджетне місце документи можна подати до 1 жовтня.

Хто має право на квоту-1

Квота-1 — це частина бюджетних місць, зарезервована для визначених категорій вступників.

До них, зокрема, належать:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

особи з їхнього числа;

особи з інвалідністю I або II групи;

діти з інвалідністю, які успішно склали НМТ у 2026 році.

Для використання квоти потрібно створити електронний кабінет, підтвердити категорію в приймальній комісії та під час подання заяви зазначити прохання застосувати спеціальні умови.

Для осіб з інвалідністю право на квоту за цією підставою пов’язане зі складанням НМТ саме у 2026 році. Результати попередніх років можна використати для вступу, але вони не дають права на квоту-1.

Хто може вступати за квотою-2

Квота-2 передбачає окремий конкурс на зарезервовані бюджетні місця для вступників, зареєстроване або задеклароване місце проживання яких розташоване на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій.

У 2026 році право на цю квоту не залежить від дати виїзду з відповідної території.

Вступники, які досі перебувають там або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть вступати за результатами НМТ чи співбесіди в закладі освіти.

Ті, хто виїхав раніше, беруть участь у конкурсі за квотою-2 за результатами НМТ.

У МОН підкреслили, що довідка внутрішньо переміщеної особи сама по собі не створює права на квоту-2.

Пільги для дітей військових та ВПО

Дітей учасників бойових дій, загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, а також вступників із числа ВПО після зарахування на контракт можуть перевести на вакантне бюджетне місце.

Таке переведення можливе лише за наявності вільного місця.

Відповідну категорію потрібно внести до ЄДЕБО до 1 жовтня. Довідка про участь у бойових діях не замінює посвідчення УБД або даних із державного реєстру.

Скільки заяв можна подати

На бакалаврат можна подати до 10 заяв. Не більше п’яти з них можуть претендувати на бюджетне фінансування.

У кожній заяві вступник обирає конкретну освітню програму, заклад, форму навчання та джерело фінансування.

Ліміти заяв до університетів і закладів фахової передвищої освіти обліковуються окремо. Пріоритети між заявами до університетів і коледжів не утворюють єдиної черги.

Як розставляти пріоритети

Пріоритет 1 слід ставити на програму, де вступник найбільше хоче навчатися. Наступним варіантам надають пріоритети 2, 3 і далі.

Після подання заяви змінити пріоритет неможливо.

Якщо заяву анулювати, використаний номер пріоритету не відновиться.

Після отримання рекомендації за певним пріоритетом заяви з нижчими пріоритетами вже не можуть дати рекомендацію на бюджет.

Якщо вступник відмовиться від бюджетної рекомендації, державний грант йому також не запропонують.

Як розраховують конкурсний бал

Конкурсний бал не є простим середнім результатів НМТ.

Кожен предмет має власний ваговий коефіцієнт залежно від обраної спеціальності. Для творчих спеціальностей враховують також результат творчого конкурсу.

Попередньо розрахувати конкурсний бал можна за допомогою калькулятора на сайті вступної кампанії. Остаточне значення для кожної заяви визначає ЄДЕБО.

Прохідний бал наперед невідомий. Він формується після завершення подання заяв і залежить від результатів інших вступників, їхніх пріоритетів та кількості місць.

Регіональні та галузеві коефіцієнти

Для університетів Миколаївської, Запорізької, Одеської, Сумської та Харківської областей регіональний коефіцієнт становить 1,07.

Для закладів Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей — 1,04.

Галузевий коефіцієнт 1,02 застосовують до заяв із пріоритетами 1 або 2 на спеціальності, яким держава надає особливу підтримку.

Серед таких напрямів — освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт, безпека й оборона.

Коефіцієнти збільшують конкурсний бал конкретної заяви, але не змінюють результатів НМТ.

Повторне та паралельне навчання на бюджеті

Безоплатно здобувати певний ступінь освіти мають право ті, хто отримує його вперше.

Диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра не прирівнюється до диплома бакалавра і не позбавляє права вперше вступити на бюджет до бакалаврату.

Одночасно навчатися на бюджеті у двох закладах не можна. Водночас бюджетне навчання в одному закладі можна поєднувати з контрактним в іншому.

Якщо студент раніше не завершив бюджетне навчання за певним ступенем і повторно вступає на той самий ступінь за державні кошти, він має відшкодувати витрати за попередній період навчання.

Військово-обліковий документ

Під час зарахування призовники, військовозобов’язані та резервісти мають подати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Подати заяву на вступ можна і до завершення перевірки військово-облікових даних, однак належний документ знадобиться під час зарахування.

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у встановлений законом строк.

Хто може отримати державний грант

Державний грант — це часткова компенсація вартості контрактного навчання для вступників на бакалаврат або наскрізну магістратуру.

Право на грант та його розмір залежать від результатів НМТ і встановлених урядом умов.

Грант не є бюджетним місцем і не обов’язково покриває всю вартість навчання.

Спочатку вступник має бути зарахований на контракт. Після цього він отримає повідомлення про можливість оформити грант та має підтвердити його у визначеному порядку.

Вступ до магістратури

Для більшості магістерських програм необхідні результати ЄВІ, а для визначених спеціальностей — також ЄФВВ.

Електронні кабінети для вступу до магістратури реєструють з 1 липня. Заяви приймають з 7 до 22 серпня.

Неявка на одне із зареєстрованих випробувань не скасовує результат іншого. Однак вступник зможе подавати заяви лише на ті програми, для яких має повний комплект необхідних результатів.

Окремі категорії вступників можуть проходити співбесіду замість ЄВІ або інше випробування замість ЄФВВ.

Умови вступу до аспірантури

Для вступу до аспірантури у 2026 році більшість вступників складає ЄВІ та єдине вступне випробування.

Також можна використати результати ЄВВ 2024 або 2025 року. Водночас результати ЄВІ попередніх років у 2026 році не приймають.

Для допуску до конкурсу потрібно набрати сумарно щонайменше 300 рейтингових балів за два блоки ЄВІ — тест загальної навчальної компетентності та іноземну мову.

Основна сесія ЄВІ та ЄВВ триває з 14 до 29 липня.

Заяви до аспірантури приймають з 7 до 25 серпня. З 26 серпня до 7 вересня вступники складають у закладі освіти іспит зі спеціальності.

Його результат становить 60% конкурсного бала. Заклад освіти також може передбачити додаткові складники конкурсного відбору.