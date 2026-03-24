МОН оприлюднило правила вступу-2026: що зміниться для абітурієнтів

Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році та пояснило ключові нововведення вступної кампанії. Серед змін — обмеження кількості заяв, нові правила пріоритетності та скасування мотиваційних листів.

Як повідомили в МОН, документ визначає правила вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру, а також регулює всі етапи кампанії — від реєстрації до зарахування . Для абітурієнтів підготували окремий гід із поясненням основних змін .

Серед ключових нововведень — ліміт у 10 заяв, з яких не більше 5 можна подати на бюджет . Водночас система пріоритетності тепер діє не лише для бакалаврату, а й для магістратури, включно з контрактною формою навчання .

Також посилено вплив творчих конкурсів — їхній коефіцієнт для більшості спеціальностей збільшено до 0,7 . Співбесіди та творчі випробування проводитимуть очно, за винятком окремих категорій вступників .

Ще однією зміною стало скасування мотиваційних листів — у 2026 році вони більше не є обов’язковими . Крім того, результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховувати замість НМТ для громадян України .

Основою вступу на бакалаврат залишаються результати національного мультипредметного тесту. У 2026 році він включатиме три обов’язкові предмети — українську мову, математику та історію України — а також один предмет на вибір . Вступники можуть використовувати результати НМТ за 2023–2025 роки .

Конкурсний бал визначатиметься з урахуванням ваги предметів для кожної спеціальності, що означає різні результати для різних напрямів навчання . Водночас пріоритетність заяв потрібно визначити заздалегідь, оскільки змінити її після подання неможливо .

Окремі умови передбачені для пільгових категорій вступників, ветеранів війни, а також абітурієнтів із тимчасово окупованих територій і зон бойових дій . Для них можуть діяти співбесіди замість НМТ або спеціальні квоти .

МОН також повідомило, що модернізація системи вступних випробувань і електронної бази освіти відбувається за підтримки міжнародних партнерів .