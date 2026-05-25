Україну накриє різке похолодання, місцями вдень до +12 °C: прогноз на тиждень

Цього тижня в Україні очікується суттєве похолодання, дощі та сильний вітер. Подекуди вдень прогнозують лише до +12 °C

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Вже сьогодні, 25 травня, погода почала змінюватися. У більшості областей пройшли дощі, місцями з грозами, а температура вдень становить переважно +18…+23 °C. Найтепліше у південних та центральних регіонах — до +29 °C.

Із середини тижня в Україну прийде більш холодне повітря з півночі Європи. У північних, центральних та східних областях очікуються дощі, посилення вітру та подальше зниження температури.

Найхолодніше буде наприкінці тижня. У четвер і п’ятницю нічна температура місцями знизиться до +3…+8 °C, а вдень повітря прогріватиметься лише до +12…+18 °C.

За словами синоптика, нестійка та прохолодна погода збережеться і на вихідних. Місцями прогнозуються дощі, грози та пориви вітру.