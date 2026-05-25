Набряки, синці та хвороба вен: Трамп намагається приховати проблеми зі здоров’ям косметикою

Президент США Дональд Трамп цього тижня має пройти планове медичне обстеження у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. На тлі майбутнього 80-річчя американські медіа та експерти знову звернули увагу на його здоров’я.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, це буде вже четвертий публічно відомий візит Трампа до лікаря з початку його другого президентського терміну та третій візит до стоматолога цього року.

Bloomberg зазначає, що останнім часом у Трампа помітили набряки на ногах, зміну кольору шкіри на шиї та синці на руках, які він намагається приховувати косметикою. Також у президента США діагностували поширене захворювання вен.

Крім того, минулого року Трамп проходив обстеження серця та черевної порожнини, які у Білому домі назвали “профілактичними”. Також журналісти неодноразово звертали увагу, що під час заходів в Овальному кабінеті Трамп іноді надовго заплющує очі.

Медичний етик Артур Каплан заявив Bloomberg, що громадськості повідомлять лише ту інформацію, яку “Трамп і Білий дім хочуть, щоб ми знали”.

У Білому домі при цьому заявили, що Трамп перебуває “у відмінному здоров’ї”.