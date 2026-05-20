Reuters: Трамп отримав довічний імунітет від перевірок податкової

Міністерство юстиції США назавжди заборонило Податковій службі США (IRS) проводити перевірки минулих податкових претензій щодо президента Дональда Трампа, його родичів та компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідний документ підписав виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш.

Зазначається, що американський уряд не може проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до 19 травня. Обмеження охоплюють як уже відкриті справи, так і будь-які можливі питання щодо цих податкових періодів. Під дію потрапляють особисті декларації Дональда Трампа та фінансові документи його родини та бізнес-структур, пов’язаних із ним.

Рішення стало розширенням мирової угоди, яку Трамп уклав із IRS 19 травня. У межах цієї домовленості президент США погодився відкликати позов на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій.

Також у рамках угоди Міністерство юстиції США створило компенсаційний фонд обсягом близько 1,8 мільярда доларів, з якого виплачуватимуть кошти людям, які заявляють про політичний тиск або зловживання з боку державних органів.

Під час свого першого виступу в Конгресі на посаді виконувача обов’язків генпрокурора Тодд Бланш отримав низку запитань щодо створення цього фонду.