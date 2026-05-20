        Українська тенісистка Олійникова знялася з 1/8 фіналу турніру у Франції через травму

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 13:53
        Олександра Олійникова / Фото: Федерація Тенісу України

        Українська тенісистка Олександра Олійникова не змогла дограти матч 1/8 фіналу турніру WTA 500 у французькому Страсбурзі через травму. Змагання стали для неї останнім турніром перед стартом Ролан Гаррос-2026.

        Про це пише Суспільне Спорт.

        Для потрапляння в основну сітку турніру Олійникова успішно пройшла кваліфікацію. Українка перемогла Ксєнію Єфрємову та представницю Казахстану Юлію Путінцеву, вперше в кар’єрі вийшовши в основу турніру WTA через відбір.

        У першому колі Олійникова обіграла тенісистку з Філіппін Александру Еалу, відігравшись після програного першого сету.

        Під час цього матчу українка травмувала праве стегно, коли тягнулася за м’ячем в одному з розіграшів.

        У матчі другого кола проти чешки Марі Боузкової Олійникова викликала на корт фізіотерапевта після програного гейму на власній подачі, а згодом відмовилася продовжувати гру за рахунку 1:3.

        Наступним турніром для української тенісистки стане Ролан Гаррос-2026, матчі основної сітки якого пройдуть з 24 травня по 7 червня.


