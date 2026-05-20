У СБУ назвали п’ятьох затриманих у справі про “кришування” порноофісів

Стали відомі посади правоохоронців, затриманих у межах справи про ймовірне “кришування” інтернет-платформ із відвертим контентом. Серед фігурантів — високопосадовці обласних управлінь поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, посадовці за хабарі гарантували моделям на інтернет-платформах із відвертим контентом непритягнення до відповідальності.
Серед затриманих:
- начальник ГУНП в Івано-Франківській області;
- заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
- перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;
- заступник начальника ГУНП у Житомирській області;
- водій автогосподарства ДУ “Центр обслуговування підрозділів МВС”, який, за версією слідства, виконував роль посередника-кур’єра.
Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші та інші докази ймовірної незаконної діяльності.
Затриманим повідомили про підозру за ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.