        Кримінал

        У СБУ назвали п’ятьох затриманих у справі про “кришування” порноофісів

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 12:10
        СБУ затраимала п'ятьох посадовців Нацполіції / Фото: СБУ
        Стали відомі посади правоохоронців, затриманих у межах справи про ймовірне “кришування” інтернет-платформ із відвертим контентом. Серед фігурантів — високопосадовці обласних управлінь поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей.

        Про це повідомили в СБУ.

        За даними слідства, посадовці за хабарі гарантували моделям на інтернет-платформах із відвертим контентом непритягнення до відповідальності.

        Серед затриманих:

        • начальник ГУНП в Івано-Франківській області;
        • заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
        • перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;
        • заступник начальника ГУНП у Житомирській області;
        • водій автогосподарства ДУ “Центр обслуговування підрозділів МВС”, який, за версією слідства, виконував роль посередника-кур’єра.

        Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші та інші докази ймовірної незаконної діяльності.

        Затриманим повідомили про підозру за ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

        Затримані за кришування порнобізнесу поліцейські / Фото: СБУ

