        Росія відпрацьовує застосування ядерної зброї, яку розміщено у Білорусі

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 11:23
        Росія проводить триденні ядерні навчання / Скриншот

        У Росії тривають триденні ядерні навчання, під час яких відпрацьовується підготовка та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі. Також російські військові повідомили про підготовку ракетних комплексів “Іскандер-М” до навчальних пусків.

        Про це повідомило Міноборони РФ.

        У межах навчань була забезпечена доставка ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання у районах розташування ракетних бригад.

        Особовий склад ракетних з’єднань виконував навчально-бойові завдання з отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв та прихованого висування у визначені позиційні райони для підготовки ракетних пусків.

        “Загалом до навчань залучено понад 64 тис. військовослужбовців, понад 7800 одиниць ВВСТ, у тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів, з яких 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення”, – йдеться в повідомленні.

        У міноборони РФ заявили, що під час навчань відпрацьовуються питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Республіки Білорусь.


