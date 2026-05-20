Сенат США підтримав резолюцію проти війни з Іраном: частина республіканців — проти Трампа

У США сенат підтримав резолюцію про військові повноваження, яка має обмежити можливість президента Дональда Трампа продовжувати військову операцію проти Ірану без схвалення Конгресу. За документ проголосували 50 сенаторів, проти — 47.

Про це пише Hill.

Після кількох невдалих спроб демократи змогли просунути резолюцію завдяки підтримці сенатора-республіканця від Луїзіани Білла Кессіді, який раніше виступав проти таких ініціатив.

Документ передбачає, що президент США має або отримати дозвіл Конгресу на ведення бойових дій, або вивести американські війська із зони конфлікту протягом 60 днів після початку операції.

Білл Кессіді заявив, що підтримує зусилля адміністрації США щодо ядерної програми Ірану, однак Білий дім і Пентагон, за його словами, не надали Конгресу достатньо інформації про операцію.

“Поки адміністрація не надасть ясності, жодне схвалення Конгресу чи продовження операції не можуть бути виправданими”, — заявив сенатор.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після голосування сказав: “Республіканці починають давати тріщину, і зростає імпульс, щоб стримати його. Ми не збираємося зупинятися”.

За даними американських ЗМІ, голосування продемонструвало зростання невдоволення частини республіканців війною проти Ірану, яка триває понад два місяці та впливає на ціни на пальне у США.

У Палаті представників аналогічну резолюцію планують винести на голосування найближчим часом.