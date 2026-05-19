На війну Трампа в Ірані США витратили понад $85 млрд за 79 днів

Станом на 19 травня США витратили вже понад 85 мільярдів доларів на військову операцію проти Ірану за 79 днів. Ця сума майже втричі перевищує попередні оцінки Пентагону.

Про це свідчить дашборд Iran War Cost Tracker.

До оцінки включили витрати на утримання військового персоналу, кораблів, перекинутих у регіон, а також інші супутні витрати.

Зазначається, що ця сума майже втричі перевищує раніше озвучені 29 млрд доларів, про що повідомляв виконувач обов’язків керівника фінансового підрозділу Пентагону Джулс Герст.