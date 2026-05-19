        На війну Трампа в Ірані США витратили понад $85 млрд за 79 днів

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 09:57
        Війна з Іраном уже коштувала адміністрації Трампа $85 млрд / Фото: Reuters
        Станом на 19 травня США витратили вже понад 85 мільярдів доларів на військову операцію проти Ірану за 79 днів. Ця сума майже втричі перевищує попередні оцінки Пентагону.

        Про це свідчить дашборд Iran War Cost Tracker.

        До оцінки включили витрати на утримання військового персоналу, кораблів, перекинутих у регіон, а також інші супутні витрати.

        Зазначається, що ця сума майже втричі перевищує раніше озвучені 29 млрд доларів, про що повідомляв виконувач обов’язків керівника фінансового підрозділу Пентагону Джулс Герст.


