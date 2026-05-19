        Стрілянина в мечеті у США: підлітки вбили трьох чоловіків і наклали на себе руки

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 08:21
        Місце стрілянини у мечеті у Сан-Дієго / Фото: bostonglobe.com
        У Сан-Дієго двоє підлітків відкрили стрілянину в мечеті, унаслідок чого загинули троє чоловіків. Після нападу стрільці наклали на себе руки за кілька кварталів від місця події.

        Про це пише Associated Press.

        Поліція розслідує напад на Ісламський центр у Сан-Дієго як злочин на ґрунті ненависті.

        У поліції заявили, що конкретних погроз на адресу мечеті не було, однак слідчі виявили докази використання підозрюваними “узагальненої мови ненависті”.

        До нападу поліція вже розшукувала одного з підлітків після звернення його матері, яка повідомила, що син має суїцидальні наміри та втік із дому. Також зникли зброя та її автомобіль.

        Правоохоронці розшукували 17- та 18-річного підозрюваних, використовуючи автоматичні системи розпізнавання номерних знаків. Під час пошуків надійшло повідомлення про стрілянину в мечеті.

        Серед загиблих був охоронець мечеті, який працював там понад десять років. У поліції заявили, що його дії допомогли запобігти ще більшій кількості жертв.

        Поліція прибула на місце через чотири хвилини після виклику. Нападників згодом знайшли мертвими в автомобілі неподалік місця атаки.

        Поліція на місці стрілянини у мечеті у Сан-Дієго / Фото: Associated Press

