Стрілянина в мечеті у США: підлітки вбили трьох чоловіків і наклали на себе руки

У Сан-Дієго двоє підлітків відкрили стрілянину в мечеті, унаслідок чого загинули троє чоловіків. Після нападу стрільці наклали на себе руки за кілька кварталів від місця події.

Про це пише Associated Press.

Поліція розслідує напад на Ісламський центр у Сан-Дієго як злочин на ґрунті ненависті.

Реклама

Реклама

У поліції заявили, що конкретних погроз на адресу мечеті не було, однак слідчі виявили докази використання підозрюваними “узагальненої мови ненависті”.

До нападу поліція вже розшукувала одного з підлітків після звернення його матері, яка повідомила, що син має суїцидальні наміри та втік із дому. Також зникли зброя та її автомобіль.

Правоохоронці розшукували 17- та 18-річного підозрюваних, використовуючи автоматичні системи розпізнавання номерних знаків. Під час пошуків надійшло повідомлення про стрілянину в мечеті.

Серед загиблих був охоронець мечеті, який працював там понад десять років. У поліції заявили, що його дії допомогли запобігти ще більшій кількості жертв.

Поліція прибула на місце через чотири хвилини після виклику. Нападників згодом знайшли мертвими в автомобілі неподалік місця атаки.