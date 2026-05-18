У Києві чоловік відкрив стрілянину та зачинився у квартирі

У Деснянському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомила поліція столиці.
За попередньою інформацією, місцевий житель під час конфлікту зі знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився у квартирі.
За даними правоохоронців, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Наразі на місці працюють поліцейські та спецпризначенці. Із чоловіком ведуть перемовини.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Пізніше стало відомо, що поліцейські затримали порушника.
Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.