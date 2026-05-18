        Події

        У Києві чоловік відкрив стрілянину та зачинився у квартирі

        Віктор Алєксєєв
        18 Травня 2026 21:48
        читать на русском →
        Правопорушника затримано / Фото Нацполіція
        Правопорушника затримано / Фото Нацполіція

        У Деснянському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомила поліція столиці.

        За попередньою інформацією, місцевий житель під час конфлікту зі знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився у квартирі.

        За даними правоохоронців, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

        Реклама
        Реклама

        Наразі на місці працюють поліцейські та спецпризначенці. Із чоловіком ведуть перемовини.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

        Пізніше стало відомо, що поліцейські затримали порушника.

        Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov