“Пельмень отримав чистий удар”: Бровді іронічно висловився про атаку на Москву

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» емоційно прокоментував атаку на Москву та Підмосков’я в ніч на 17 травня, порівнявши її з чемпіонатом ляпасів Power Slap.

У Telegram він заявив, що після «раунду Power Slap у виконанні Волелюбного Українського Птаха» в Кремлі триває «інформаційний блекаут», а російська влада намагається балансувати між цензурою та невдоволенням власного населення.

«Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня», — написав Бровді, коментуючи реакцію російської влади після атаки.

За словами командувача СБС, система ППО Москви, яку він назвав «дефлорованою» після удару, включає понад 100 пускових установок ЗРК С-300, С-400 і С-500, а також понад 50 комплексів «Панцир-С1/С2».

Бровді зазначив, що сумарний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет.

«Велич імперії закінчується, де починається проста математика системного глибинного ураження», — заявив він та додав, що Україна нарощуватиме такі можливості.

Також командувач СБС подякував підрозділам Сил безпілотних систем, ССО, СБУ, ГУР та іншим підрозділам Сил оборони, які брали участь у глибинних ударах по території РФ.

У дописі Бровді окремо пояснив згадку про Power Slap — популярне шоу ляпасів, у якому учасники по черзі б’ють один одного до нокауту.