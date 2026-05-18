Безлімітний проїзний за майже 5 тисяч: у Києві готують нові ціни на транспорт і метро

У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 гривень. Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

У міськадміністрації зазначили, що востаннє тарифи на проїзд у столиці переглядали у 2018 році. Необхідність підвищення пояснюють зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури, а також скороченням пасажиропотоку.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок. Вартість поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, від 1 до 9 поїздок коштуватимуть по 30 грн, а при купівлі 50 поїздок ціна знизиться до 25 грн за одну.

Також у Києві планують запровадити місячні проїзні квитки. Зокрема, 46 поїздок коштуватимуть 1 088 грн, 62 поїздки — 1 463 грн, 92 поїздки — 2 156 грн, а 124 поїздки — 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер пропонують встановити на рівні 4 875 грн.

Для студентів і школярів збережуть пільгові умови. Студенти оплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25%. У період навчального року проїзд для школярів залишиться безкоштовним.

Окремо у столиці хочуть запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Для туристів планують ввести спеціальні безлімітні проїзні: на 24 години — 375 грн, на 48 годин — 563 грн, на 72 години — 750 грн.

У КМДА повідомили, що нові тарифи можуть запровадити з 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.