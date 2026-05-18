У трьох областях України викрито схеми надання “тилових” посад і фіктивної служби

СБУ, ДБР та Нацполіція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ викрили чотири нові схеми ухилення від військової служби та мобілізації. За даними СБУ, організатори оборудок переводили військових на «тилові» посади або допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи.

На Чернігівщині викрили командира військової частини, який за гроші переводив мобілізованих із бойових підрозділів до чернігівського гарнізону. Слідство задокументувало, що він оформив «тиловиками» трьох військових і заробив на цьому майже 2 мільйони гривень.

У Житомирській області затримали командира однієї з бригад ЗСУ, який працевлаштовував знайомих і родичів до свого підрозділу. За даними правоохоронців, ці військовослужбовці фактично не виконували службових обов’язків і перебували вдома, а посадовець привласнював їхню зарплату через банківські картки. Таким чином він отримав 370 тисяч гривень.

На Хмельниччині підозру отримав заступник командира навчального центру ЗСУ. За версією слідства, він за 5 тисяч доларів переводив мобілізованих до тилових частин, обіцяючи рекомендаційні листи та вплив на командирів.

У Львівській області «на гарячому» затримали контрактника прикордонного загону, який за 16 тисяч доларів пропонував ухилянтам «списання» з військового обліку. Для цього він, за даними слідства, залучив посадовців ТЦК, які оформлювали військовозобов’язаних як непридатних до служби за станом здоров’я.

Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.