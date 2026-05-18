У Кропивницькому голова ВЛК та лікарі торгували довідками для ухилянтів: під час обшуку знайшли 7 млн грн

У Кропивницькому правоохоронці викрили схему продажу фіктивних довідок про інвалідність для ухилення від мобілізації. Серед затриманих — очільник ВЛК, керівники лікарні та члени медичних комісій.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, до організації схеми причетні голова ВЛК одного з органів сил цивільного захисту, заступник головного лікаря, завідувач відділення міської лікарні та члени експертних комісій медзакладів області.

СБУ задокументувала понад десять випадків отримання хабарів за оформлення фейкової інвалідності. Вартість “послуги” становила від 2 до 5 тисяч доларів залежно від терміновості.

За матеріалами справи, фігуранти вносили неправдиві дані до історій хвороб, оформлювали фіктивне стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів. Після цього документи передавали підконтрольним членам експертних комісій для встановлення груп інвалідності військовозобов’язаним.

Правоохоронці затримали організаторів схеми після отримання чергового хабаря. Під час обшуків у службових кабінетах, будинках та автомобілях підозрюваних вилучили медичну документацію та понад 7 мільйонів гривень готівки.

Шістьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.